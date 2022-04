A ex-concorrente do 'Big Brother Famosos' surpreendeu com o look diferente.

Marie surpreendeu os seguidores da sua conta de Instagram ao mostrar o seu novo visual. Para trás ficou o cabelo loiro, sendo que a ex-concorrente do 'Big Brother Famosos' apostou em duas novas cores de cabelo: ruivo e com a franja amarela. Desde logo, os elogios por parte dos admiradores não tardaram em chegar. Veja nas seguintes publicações o resultado final: Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por La Vie de Marie (@laviedemariiee) Leia Também: Bernardo Sousa fala de Bruna Gomes, da suspensão e de Marie