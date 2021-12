Depois de Manuel Luís Goucha ter mostrado a simbólica árvore de Natal que montou com o marido no monte de ambos, no Alentejo, o marido do apresentador resolveu partilhou novos detalhes da decoração.

Rui Oliveira mostrou o presépio encantador que o casal montou e que deixou os seguidores absolutamente rendidos.

Ora veja:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Rui Oliveira Oliveira (@ruideoliveiranunes)

