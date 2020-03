A cumprir o isolamento social voluntário, Cláudia Raia contou com a ajuda do marido, Jarbas Homem de Melo, para pintar o seu cabelo.

Já com as raízes brancas, o companheiro da atriz acabou por ser o seu 'cabeleireiro' particular, momento que foi destacado nas redes sociais.

"Um marido que faz a raiz da esposa é maravilhoso, a gente se reinventa. Todas as pessoas têm que saber fazer tudo", disse Cláudia Raia.

