Ao contrário dos membros da família real britânica, o príncipe Filipe não está a par da polémica gerada à volta da entrevista que o príncipe Harry e Meghan Markle deram a Oprah Winfrey.

Conforme nota o Page Six, o marido da rainha Isabel II foi protegido do tema enquanto permanecia internado no hospital, onde foi submetido a uma cirurgia ao coração.

Esta terça-feira, dia 17 de março, o duque de Edimburgo regressou ao Castelo de Windsor, onde se encontra em recuperação.

"A família pretende que ele não perceba o que a entrevista implicou na totalidade", afirmou a comentadora real Katie Nicholl ao 'Australia’s 9Honey'.

Apesar da grande repercussão que a entrevista teve na imprensa ter tornado quase impossível esta tarefa, Katie nota que "foram feitos esforços para o proteger" tendo em conta a sua condição.

Recorde-se que no próximo mês de junho, Filipe de Edimburgo irá completar 100 anos de idade, celebração onde se espera a presença dos príncipes William e Harry.

Leia Também: Príncipe Carlos "emocionado" ao saber que o pai deixou o hospital