Mariana Patrocínio fez uma publicação na sua conta de Instagram onde se revelou indignada com as medidas tomadas pela escola frequentada pela filha no que à pandemia diz respeito.

Partilhando uma imagem de Pureza, de sete anos, em 'regime' de telescola, a irmã de Carolina Patrocínio notou:

"Nove turmas em isolamento profilático, 200 crianças em casa. Ainda não passaram duas semanas desde o início do ano letivo e já estão centenas de crianças em telescola. Tudo porque um professor de música vacinado, que deu uma aula de máscara numa sala de janelas abertas, testou positivo…".

Desde logo, vários seguidores identificaram-se com a sua posição. A apresentadora Inês Folque, por exemplo, comentou: "É revoltante! Juro que cada vez percebo menos destas medidas!"

Recorde-se já Carolina Patrocínio, irmã de Mariana, se tinha queixado do mesmo. "Muito giro isto de enviarem crianças (cheias de saúde) para casa"

Leia Também: Portugal tem 184 surtos ativos, 43 em lares e 31 em creches e ATL