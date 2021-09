Esta sexta-feira, Mariana Patrício deixou a faceta de 'mamã babada' falar mais alto nas redes sociais.

A advogada partilhou uma fotografia das filhas mais novas - Pureza, de sete anos, e Mariana, de dois -, destacando a relação cúmplice entre ambas. "Estão cada vez mais unidas", escreveu.

A faltar no ternurento retrato ficou Mateus, o filho mais velho, de nove anos. As três crianças são fruto do casamento passado com Alexandre Esteves de Oliveira.

