Depois de ter dado que falar com o top decotado com que se estreou na edição deste ano do Coachella, Mariana Monteiro voltou a deixar os seguidores rendidos com o segundo visual.

Presente no popular festival de arte e música que está a decorrer no Estados Unidos da América, Mariana tem feito questão de não passar despercebida e os visuais escolhidos estão perfeitamente enquadrados no evento.

Esta terça-feira, dia 18 de abril, a atriz publicou novos registos no Coachella e o novo look não ficou nada atrás do anterior.

Mariana escolheu um curto vestido, marcado por uma parte superior repleta de brilhantes. A opção é, uma vez mais, decotada.

Veja na galeria as imagens de look.

