Mariana Camarate casou-se com Élson Monteiro em 'Casados à Primeira Vista' enquanto que Daniel Filipe deu o nó com Sónia Martins. No entanto, o primeiro casal deu certo e o segundo já não teve o mesmo caminho.

Este domingo foi para o ar um novo episódio do programa da SIC e, entre as imagens, houve uma opinião que se tornou 'polémica'. Daniel acabou por falar de Mariana, mostrando interesse na também participante do programa.

"Conheci outro casal mais jovem como nós, o Élson e a Mariana, são cinco estrelas. A Mariana é brasileira, já estivemos no Brasil, gostamos muito... por acaso é do Rio", partilhou Daniel com um amigo ao fazer uma chamada telefónica.

"A Mariana, fisicamente, é bastante atraente e a língua do Brasil é sempre mais quente...", disse anteriormente quando viu Mariana pela primeira vez.

Sobre a chamada que fez com o amigo, comentou ainda: "O Pedro percebeu logo que poderia haver alguma coisa entre mim e a Mariana. Mas estamos os dois casados, óbvio que não vai haver nada. Gostaria de a conhecer melhor, e quem diz que algum dia poderá acontecer ou não. Mas tenho curiosidade para conhecer a Mariana e também como a Mariana, acredito, tenha curiosidade em conhecer-me a mim".

Após tais imagens terem ido para o ar, Mariana recorreu à sua página de Instagram para reagir: "Nem mesmo se o meu 'match' não tivesse sido perfeito, como foi, falaria de outro marido assim, de forma completamente desrespeitosa, e pior, sendo casada. Estou chocada".

