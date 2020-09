'The Meaning of Mariah Carey' ['O significado de Mariah Carey', em tradução livre] prepara-se para trazer a público detalhes exclusivos da vida privada da artista. A autobiografia, que se prevê que seja lançada no final deste mês, conta com revelações inéditas e algumas delas já correm na imprensa internacional.

Um dos temas que está a dar que falar é a confirmação de que viveu uma relação extraconjugal durante com casamento com Tommy Mottola [1993-1998].

A artista relatou que conheceu a estrela de beisebol numa festa e que começaram a comunicar por mensagens, seguindo-se um encontro a sós no apartamento de Mariah Carey em Nova Iorque.

A cantora disse ainda que duas das suas canções no álbum 'Butterfly' são sobre este romance, sendo elas as 'The Roof' e 'My All'.

