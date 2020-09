Mariah Carey deixou Manhattan em março, quando a cidade de Nova Iorque foi 'bloqueada' devido à pandemia da Covid-19.

De acordo com a imprensa internacional, a cantora tem enfrentado a crise provocada pelo novo coronavírus numa propriedade no interior do estado de Nova Iorque, onde alugou uma casa.

A Variety contou, esta terça-feira, que a artista está isolada com os filhos numa luxuosa mansão, de Westchester County.

A propriedade foi alugada pela figura pública e o valor não foi revelado.

Sabe-se que a casa, construída em 2006, conta com seis quartos, sete casas de banho, e está equipada com um sistema de segurança com 20 câmaras.

