Maria Vieira continua com fôlego para escrever as suas imperdoáveis partilhas nas redes sociais, com Goucha a ser, uma vez mais, um 'alvo' da atriz.

No Twitter, a artista portuguesa destacou uma frase recente do apresentador, onde é dito que "a televisão é um mundo mágico, mas muito mal frequentado".

A propósito desta opinião, Maria Vieira disse o seguinte: "E eis que o Goucha disse uma coisa acertada pela primeira vez na vida! Se fosse eu a dizer isto, eu era uma 'fassista', mas como foi o Goucha que disse, já é uma coisa bonita para se dizer! Não é o que se diz mas quem o diz que define se aquilo que foi dito é bom ou mau para se dizer".