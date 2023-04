Maria Sampaio presenteou esta quinta-feira, 20 de abril, os seguidores do Instagram com as melhores imagens dos dias de descanso dos quais está a desfrutar.

"Para quem quiser vir ao sítio mais bonito de Portugal, estamos aqui o paraíso na terra", realçou a atriz.

Entre as muitas fotografias e vídeos partilhados por Maria, surgem imagens em que amamenta a filha, a bebé Caetana Luís, diante das incríveis paisagens do Gerês.

Clique para o lado na partilha abaixo para ver todas as imagens.

