Maria Rueff cruzou-se com Quim Barreiros na novela 'Festa é Festa' e fez questão de destacar tal momento na sua página de Instagram.

A atriz partilhou uma fotografia de ambos nos bastidores da trama da TVI e teceu rasgados elogios ao cantor.

"Há uma alegria genuína, uma maneira picante mas 'sem malícia', como diria o Diácono Remédios/Herman José nas músicas das gentes do norte de Portugal, que nos põe a alma em festa. Quim Barreiros é de todos, o seu maior embaixador", começou por escrever.

"Traduziu no seu repertório todos esses viras, cantares, desfolhadas, romarias, 'deitares de pulhas', arraiais e bailaricos do folclore português, que nos está nos genes. Quem nunca trauteou ou se levanta para dançar mal começa alguma das suas músicas?! Quem nunca ficou de sorriso nos lábios com o engenho de algumas das suas letras?! É como se houvesse uma ligação direta entre os acordes do seu acordeão e um estado de felicidade pura, e conseguir isso, meus senhores, não é para todos. E tanto que precisamos dessa felicidade", acrescentou.

"Hoje Quim Barreiros vem fazer a festa connosco. E devo dizer-vos que foi um prazer enorme estar ao seu lado. Obrigada", disse depois, referindo-se ao episódio que vai ser transmitido esta terça-feira, 24 de maio.

Na página oficial de Instagram da novela foram partilhadas algumas imagens da participação do cantor. Veja abaixo:

