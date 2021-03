Em 2019, Maria Rueff viveu um dos maiores sustos da sua vida ao sofrer um enfarte do miocárdio. A atriz falou do assunto numa conversa com Manuel Luís Goucha no programa 'Conta-me', da TVI.

"Este meu acidente de saúde fez-me repensar muitas coisas, essa tal exigência. Estou a permitir-me a mostrar algumas fragilidades que acho que nunca pude mostrar muito", nota, evidenciando a enorme responsabilidade que sempre sentiu ao trabalhar ao lado de Herman José, que considera um "monumento".

Na altura, e apesar de ter perdido um irmão devido ao mesmo problema, Rueff confessa que não percebeu aquilo por que estava a passar. Aliás, quando ainda estava a ser hospitalizada disse aos médicos que tinha gravações marcadas.

"Não pensas logo na morte, mas a seguir sim, numa espécie de ressaca em que pensas no que poderia ter acontecido", sublinha.

"Tenho tido uma preocupação em suavizar as arestas. Gostava muito de partir sem deixar um rasto. Tenho a necessidade de mostrar às pessoas que amo que sou grata", completa.

