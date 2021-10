Maria Pitta Paixão não podia estar mais feliz com os três filhos, Duarte, António Maria e Piedade, fruto do casamento com Guilherme Paixão.

No Instagram tem vindo a destacar vários momentos passados junto das crianças, especialmente da bebé que nasceu no passado mês de setembro.

Radiante nesta nova fase, a mamã 'babada' voltou a dedicar carinhosas palavras à menina, que tem deixado a família 'rendida' à sua ternura.

"Nunca achei que algum dia fosse ter uma filha. Quando soube que estava a caminho de um mundo cor de rosa, chorei e festejei como se tivesse sido o sonho de uma vida inteira - que se calhar era e eu só não o sabia. Mas hoje sei e tenho a certeza disso. Piedadezinha, eras a peça do puzzle que faltava na minha vida", escreveu junto de duas fotografias em que aparece com a filha mais nova.

