Maria Leal usou a sua página oficial de Instagram para anunciar as suas férias de verão, ao lado do namorado, em Palma de Maiorca.

O grande problema foi mesmo a forma como a polémica artista resolveu partilhar a novidade com os seguidores.

"De férias em Palma de Maiorca. Infelizmente, os preços dos alojamentos / hotéis em Portugal são muito elevados. Optei por fazer férias fora pagando metade do valor que pagaria no Algarve", escreveu a interprete de 'Dialetos de Ternura'.

Perante as suas palavras, foram alguns os seguidores que resolveram manifestar as suas críticas.

"Foi para fora com o dinheiro que fez em Portugal. E agora diz mal dos preços do Algarve. Não sou contra, nada contra, Palma de Maiorca é linda, mas este post ficou-te mesmo mal, oh Maria", apontou uma internauta, que mereceu resposta por parte da artista.

"E por trabalhar em Portugal não se pode fazer férias no estrangeiro? Infelizmente, este ano nós artistas não tivemos concertos, pois ninguém me tira as férias em Vilamoura. Os preços praticados são muito elevados, mas eu adoro o meu Algarve", explica.

Horas depois e perante a polémica, a publicação de Maria Leal acabou por ser eliminada.

