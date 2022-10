Maria Leal atuava durante o último fim de semana no palco das Festas de Manique, em Cascais, quando se viu obrigada a abandonar o palco devido a um confronto de grupos rivais.

Refeita do susto, a artista tranquilizou os fãs através das redes sociais. Maria assegura que ela e a sua equipa escaparam aos incidentes sem que nada lhes acontecesse.

"Venho por este meio agradecer a todos os meus fãs e admiradores que se dirigiram no passado sábado, dia 8 de outubro, às Festas de Manique (Cascais) para mais um grandioso concerto. Por razões alheias ao concerto, tive de o interromper devido à grande confusão de pancadaria que ali se gerou por grupos rivais", começou por referir, agradecendo em seguida os "telefonemas e mensagens de preocupação".

"Está tudo bem comigo e com toda a minha equipa que me acompanha na estrada, nada nos aconteceu. Quero desde já agradecer a todos os elementos da comissão de festas em Honra Senhora das Neves, em Manique de Baixo, pois fizeram de tudo pela nossa segurança. Mais uma vez obrigado a todos pela preocupação, deixo-vos com um beijinho grande da vossa amiga Maria Leal", completou.

Maria Leal, recorde-se, surgiu no panorama artístico em 2016 ao interpretar o tema 'Dialetos de Ternura', desde então manter-se ativa na área e já deu voz a vários outros temas.

Leia Também: Maria Leal 'desceu até ao chão' em novo videoclipe... muito escaldante