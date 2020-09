Maria João Abreu destacou no Instagram a relação com João Soares, com quem está há mais de dez anos, como recordou junto dos fãs.

A atriz declarou-se ao companheiro numa publicação carinhosa, assinalando mais um aniversário de namoro.

"12 anos a acordar na mesma cama, a partilhar os momentos bons, a equilibrar as vicissitudes da vida, a sentir a tua pele caminhando ao teu lado. Amo-te tanto e mais tanto", escreveu na legenda de uma fotografia em que aparece junto de João.

