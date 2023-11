Há nove meses, Marco Costa cumpriu o sonho de uma vida quando foi pai pela primeira vez, com o nascimento da pequena Maria Emília, fruto do seu relacionamento com Carolina Pinto.

O pasteleiro, que se tornou conhecido junto do público após participar no reality show 'Casa dos Segredos', tem-se revelado um papá muito 'babado', conforme se pode ver através de uma publicação que fez na sua página de Instagram.

Tratam-se de três imagens da menina, que encantaram os seguidores.

"A sequência de fotos mais linda que vão ver hoje!", escreveu na legenda da publicação.

Agora, fica a questão: Maria Emília é parecida com o pai? Compare as imagens de seguida e partilhe connosco a sua opinião.



© Instagram - Marco Costa

