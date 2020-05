Maria Cerqueira Gomes usou esta quarta-feira as suas redes sociais para partilhar com os seus seguidores o resultado final de uma campanha recente pela qual deu a cara.

"Do Branco para o Preto... com a mesma atitude. Dá para sentir o quanto gosto do que faço? A campanha da Falconerio com a linha Cashmere Ultralight foi hoje lançada, espero que gostem. Não podia estar mais contente com o resultado final", escreveu a apresentadora na legenda de duas das imagens que fazem parte da campanha final.

Como seria de esperar, Maria recebeu nos comentários da publicação uma chuva de elogios à sua beleza e elegância.

Eis abaixo a publicação:

Leia Também: "Mulherão": Maria Cerqueira Gomes exibe curvas de sonho depois do treino