Na companhia dos filhos, na sua terra natal, é assim que Maria Cerqueira Gomes tem passado estes últimos dias em isolamento social por causa da pandemia da Covid-19.

Nas redes sociais, a apresentadora da TVI tem partilhado alguns dos momentos desta fase, sendo o filho mais novo, o pequeno João, o protagonista de algumas das publicações da mãe.

Ainda esta sexta-feira, Maria Cerqueira Gomes voltou a 'presentear' os que a seguem no Instagram com novas imagens em que aparece na companhia do menino.

"Legenda Foto 1: 'Dju já não falta muito!' Legenda Foto 2: 'Mãe não sei se aguento!'", escreveu.

Leia Também: Maria Cerqueira Gomes e os momentos com o filho durante a quarentena