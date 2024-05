Maria Cerqueira Gomes completou esta terça-feira, 28 de maio, 41 anos de vida. A data foi celebrada entre amigos e familiares, conforme a apresentadora da TVI mostrou na sua página de Instagram.

"Ontem o dia foi muito isto… Tenho muito que agradecer. Tenho saúde, amor e um trabalho que me realiza. Sou uma mulher feliz!", refere na legenda da partilha.

"Obrigada a todos os que se lembraram de mim… you mean the world to me [significam o mundo para mim]", completa.

Ora veja:

