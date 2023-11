Maria Cerqueira Gomes passou os últimos dias no Rio de Janeiro, onde desfrutou de uns dias de descanso na praia e aproveitou para se encontrar com Rita Pereira, que reside atualmente na cidade brasileira, enquanto está em gravações para um novo projeto da Globo.

Na sua conta no Instagram, a apresentadora da TVI partilhou um conjunto de fotografias da viagem, que fez na companhia da irmã, Pipa.

"Noutra vida fui daqui! Venho recarregar energias, dar mergulhos no mar, comer e beber água de coco até mais não! Vim sempre ao Rio com irmãs do coração, mas desta vez vim com a irmã de sangue. Obrigada pela companhia boa, Pipa. És linda!", escreveu Maria na legenda das fotografias.

