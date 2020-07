Desde que deixou de fazer dupla com Manuel Luís Goucha nas manhãs da TVI, Maria Cerqueira Gomes passou a participar no programa 'Você Na TV' apenas com uma rubrica semanal que grava a partir do Porto - 'Gente com Norte'. A esta atividade a apresentadora junta as participações no programa 'Somos Portugal', realizado apenas ao fim de semana.

Maria tem agora uma agenda mais flexível, que lhe permite passar mais tempo em família... mas nem assim o rosto da TVI deixou de valorizar o tempo de qualidade que tem ao lado dos que mais ama.

Este sábado, dia 11, a apresentadora deliciou-se numa tarde de mimos ao lado do filho mais novo, o pequeno João.

"Mimo bom o dia inteiro", escreveu a mamã babada na legenda de um conjunto de fotografias que retratam momentos de carinho entre mãe e filho. Confira a galeria para ver as imagens.

