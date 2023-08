Maria Cerqueira Gomes continua a optar por não partilhar fotografias ao lado do novo companheiro, Cayetano Rivera, mas a imprensa não desiste de conseguir esses registos por outros meios.

A apresentadora e a filha, Kika Cerqueira Gomes, foram apanhadas enquanto apanhavam sol na Quinta do Lago, no Algarve, com os respetivos companheiros: Cayetano e Pierre Gasly.

Os registos foram divulgados na madrugada desta quinta-feira, dia 3 de agosto, no programa 'TVI Extra', e neles é possível ver os dois casais num momento descontraído e cúmplice.

Nas imagens parece estar ainda João, o filho mais novo de Maria Cerqueira Gomes, fruto da anterior relação da comunicadora com António Miguel Cardoso.

