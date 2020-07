Maria Botelho Moniz prepara-se para dar mais um passo importante no seu percurso profissional ao assumir as manhãs da TVI, em substituição a Manuel Luís Goucha.

A apresentadora do 'Big Brother: Extra' vai conduzir as emissões 'Você na TV' durante as férias do habitual anfitrião, anunciou a estação de Queluz na manhã desta quinta-feira, dia 16.

Maria Botelho Moniz chegou ao canal no início do ano para integrar a equipa do 'Big Brother 2020'. O seu programa, emitido diariamente pelas 00h, já somou várias vitórias a nível de audiências.

