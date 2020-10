A apresentadora surgiu com uma peça mais justa do que as que habitualmente usa.

Dona de um gosto clássico e formal, Maria Botelho Moniz surpreendeu ao surgir com um vestido curto e justo à silhueta no programa 'Big Brother Especial' deste sábado, dia 24. Uma peça que não passou despercebida a Toy, que marcou presença na qualidade de comentador. "Que bonito. Gosto desse vestido", elogiou o cantor. A apresentadora, por sua vez, confessou que a peça não lhe oferecia o melhor conforto: "É assim um bocado apertadinho, a pessoa respira devagarinho. Nem almocei para poder abotoar isto até acima". Aprova este look de Maria Botelho Moniz? Leia Também: Maria Botelho Moniz sentiu-se uma verdadeira princesa com este visual