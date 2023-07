Maria Botelho Moniz já se encontra em Sardenha, onde irá desfrutar de alguns dias a dois com o companheiro, Pedro Bianchi Prata. Com as férias da apresentadora, a TVI decidiu chamar um outro rosto bem conhecido para colmatar esta ausência.

Mafalda Castro irá juntar-se a Cláudio Ramos nas próximas emissões de 'Dois às 10', conforme é possível perceber pela mais recente partilha que o comunicador fez nas redes sociais.

Vale lembrar que Mafalda tem conduzido este formato aos fins de semana, embora acompanhada de Idevor Mendonça.

