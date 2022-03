Cláudio Ramos escolheu para o programa 'Dois às 10' desta sexta-feira uma vistosa camisola de malha com padrão em preto e amarelo e o look valeu-lhe uma comparação... caricata.

Maria Botelho Moniz não resistiu em brincar com o visual do companheiro televisivo e partilhou na sua página de Instagram uma montagem com uma foto do apresentador e outra de um réptil.

A imagem compara assim Cláudio Ramos a uma salamandra. Ora veja.

