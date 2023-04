Maria Botelho Moniz estará esta tarde de terça-feira, dia 4 de abril, à conversa com Manuel Luís Goucha, para desabafar sobre a polémica crónica que tem dado muito que falar.

Nesse texto, Maria Botelho Moniz foi caracterizada como sendo uma "mulher simpática mas robusta, com tendência para aumentar de peso e raramente usando roupa adequada às suas características".

Agora, e horas antes da entrevista com Goucha, a apresentadora voltou a reagir à polémica, embora desta vez o tenha feito num tom irónico.

Vítor Emanuel esteve no 'Dois às 10' no papel de Peixoto, personagem de 'Festa é Festa', e enquanto tirava as medidas ao cenário quis, também, tirar as medidas a Maria Botelho Moniz.

Em tom de brincadeira, a apresentadora disse o seguinte: "Dizem que não são muito boas as minhas medidas, mas eles é que lá sabem".

Vítor Emanuel, criticando o que foi escrito pelo jornalista na crónica, respondeu: "Mas isso é para os zarolhos e para os cegos. No meu caso, eu sou um rapaz que consegue ver as coisas muito bem".

Veja aqui o momento.

