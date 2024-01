Margot Robbie e Emily Blunt não faltaram à 14.ª cerimónia dos Governors Awards, em Los Angeles, Califórnia, que aconteceu esta terça-feira, 9 de janeiro.

Para a ocasião, Robbie, de 33 anos, fez uma pausa na tendência de visuais inspirados na Barbie que tem vindo a usar nos últimos tempos e apostou num vestido preto longo, com detalhes em prateado no decote.

Já Blunt, de 40, brilhou também com um vestido preto, com pormenores em prata na zona do peito que chegavam ao pescoço.

Comparando os visuais resta perguntar: quem vestiu melhor?

