Margarida Corceiro é uma jovem feliz no que diz respeito à vida pessoal, ou não estivesse ela a viver um amor duradouro ao lado de João Félix, mas também no campo profissional. A brilhar na novela 'Bem Me Quer', da TVI, a atriz soma e segue também no campo digital.

Margarida atingiu esta quinta-feira, dia 1, um marco histórico no Instagram: "Somos 1 MILHÃO", refere ao anunciar que conquistou este enorme número de seguidores.

"Fico muito tímida quando falo para o público e não consigo mesmo imaginar o que seria ter 1 milhão de pessoas à minha frente. Afinal, às vezes, até é bom estar deste lado do ecrã", escreve a atriz ao anunciar o feito.

Por fim, Margarida deixou o seu sincero agradecimento a todos os que seguem o seu trabalho nas plataformas digitais: "Não podia deixar de vos agradecer todo o carinho que recebo diariamente, todas as críticas construtivas que me ajudam a crescer e todo o apoio que faz com que queira continuar a partilhar um bocadinho da minha vida convosco. OBRIGADA. Espero que se mantenham desse lado, porque eu vou continuar por aqui também".

Leia Também: Margarida Corceiro prestes a atingir 1 milhão de fãs no Instagram