Farta de todos os rumores e comentários sobre a sua relação com João Félix, entretanto terminada, Margarida Corceiro deixou uma mensagem pública através da sua conta na rede social X.

"É insustentável todo este escrutínio gratuito. Eu e o João somos amigos, como já referi. Não seria assim se os filmes que criam à nossa volta se confirmassem. Não houve traições, ninguém sabe o que realmente se passa dentro da nossa vida pessoal para além de nós. Já chega", disse na publicação que fez esta segunda-feira, dia 9 de outubro.

© X_magui_corceiro

De recordar que em conversa com os jornalistas na abertura da primeira loja física da marca Call Me Gorgeous, de Luís Borges, a atriz confessou estar farta de falar no antigo companheiro.

"Estou feliz com o sucesso dele, ele está feliz com o meu… Não sei até quando é que me vão perguntar sobre o João, acho já não faz sentido", desabafou na altura, partilhando também que "o seu coração está ótimo".

