Margarida Corceiro recorreu às Instagram Stories na tarde desta segunda-feira, dia 16, para se defender da polémica em que se viu envolvida depois de ter sido divulgado um vídeo em que aparece numa discoteca em Lisboa com o jogador Pedro Porro.

"Só agora comecei a perceber as proporções que isto está a tomar. [...] Já está a sair fora do controlo, está a deixar-me numa posição chata, ao João [Félix] também", começou por dizer.

"Por um lado sinto-me ridícula por estar a dar justificações a pessoas que não me conhecem de lado nenhum, mas vocês não estão a perceber o que se está a passar. Isto está a ser surreal, as mensagens que estão a mandar, estão a mandar ameaças de morte. As pessoas são loucas", continuou.

Sobre a amizade com Pedro Porro, a atriz explicou que conhecem-se há pouco tempo, mas criaram um laço forte: "Conheci o Porro há uns meses de uma maneira inesperada, num jantar de grupo, e desde aí que ficámos com uma relação muito fixe, somos muito amigos, eu adoro-o, ele é incrível e as pessoas que o conhecem sabem do que estou a falar".

"Se eu quiser estar aos beijinhos com alguém, num momento íntimo, não vai ser no Lust, muito menos na zona VIP, naquela varandinha, para toda a discoteca ver", frisou.

"Também não entendo por que é que aqueles cavalheiros que tiveram a iniciativa de gravar aquele vídeo e de o reportar de forma tão simpática não se lembraram de me gravar a falar e a abraçar as restantes pessoas que lá estavam. Os restantes rapazes, os jogadores, porque se quisermos falar da Magui Corceiro sempre com os jogadores e que isto é uma cena, ali havia muito material. Não sei se já foram a uma discoteca, mas para falarmos com alguém ou berramos ou estamos coladas à pessoa", disse ainda.

E, por fim, frisou: "Não houve beijinhos, não houve nada".

Vale notar que depois da divulgação do vídeo o jogador do Sporting e a namorada de João Félix viraram meme nas redes sociais.

