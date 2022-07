A relação de Margarida Corceiro e João Félix foi esta terça-feira, 12 de julho, um dos temas em destaque na rubrica crónica social do programa 'Dois às 10', da TVI.

Luísa Castel-Branco, Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim deram as suas opiniões sobre o romance e revelaram até informações exclusivas sobre o alegado afastamento entre ambos.

Cinha Jardim encontrou o casal no Rock in Rio e estranhou a postura do casal. "Nem um abracinho. Achei aquilo muito estranho", referiu a socialite, que diz ter conhecimento de que o casal esteve afastado durante uns tempos.

"Sei de fonte segura que estiveram afastados", garantiu.

Gonçalo Quinaz parece ter igualmente fontes próximas de Félix, que confirmam o afastamento mas negam o fim do namoro. Segundo o ex-futebolista, Félix e Corceiro estiveram afastados apenas durante uma fase.

"Tem havido alguns atritos próprios da idade de ambos, da distância, do mediatismo de cada um deles... Algumas birrinhas da idade", contou, assegurando que agora os dois "estão juntos e estão bem".

Quanto às alegadas traições, Quinaz atesta que "isso não é verdade" e que os dois se têm "portado bem" até aqui.

Leia Também: Margarida Corceiro explica gritos em casa: "Não chamem a polícia"