Margarida Corceiro e April Ivy viajaram até Paris e aproveitaram para visitar a Disneyland. Esta sexta-feira, dia 14 de outubro, as duas figuras públicas partilharam nas redes sociais fotografias da ocasião.

"A Disneyland é sempre uma boa ideia", escreveu Margarida, enquanto April Ivy notou que as duas vão "ter sempre a Disney".

Com looks descontraídos, as jovens completaram os visuais com acessórios que remetem para as orelhas da personagem 'Minnie'.

