Margarida Corceiro usou a sua conta no Instagram para desejar um feliz aniversário a Tomás Taborda, com quem contracena em 'Morangos com Açúcar' e de quem é amiga próxima.

O ator comemora 22 anos e Margarida não deixou passar a data em branco, dedicando-lhe uma carinhosa mensagem.

"Tem passado a viagem a roubar-me o coco. Mas eu deixo, fica-lhe melhor a ele. Cheio de sorte. Parabéns a ele pelos 22, parabéns a mim pela paciência. Amo-te", escreveu a atriz.

De recordar que os dois, assim como outros atores como Catarina de Carvalho, Madalena Aragão, José Condessa, Lucas Dutra e Gonçalo Braga, estão de férias no Rio de Janeiro, onde entraram no Ano Novo.

