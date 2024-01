Madalena Aragão está de férias no Rio de Janeiro e usou a sua conta no Instagram para partilhar mais algumas fotografias desta estadia, onde passou o ano na companhia de alguns amigos, a maioria dos quais atores com os quais contracena nos 'Morangos Com Açúcar'.

"Nota-se muito que estou no Brasil?", questionou a atriz, publicando um conjunto de fotografias captadas na Praia Vermelha, nas quais veste uma T-shirt amarela e verde, as cores do país, com a palavra "Brasil" e a bandeira estampadas ao centro.

De recordar que Madalena está na companhia do namorado, Lucas Dutra, e de Margarida Corceiro, José Condessa, Tomás Taborda, Gonçalo Braga e Catarina de Carvalho.

