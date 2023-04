Margarida Corceiro acaba de ser confirmada na nova temporada de 'Morangos com Açúcar'. A atriz era um dos nomes apontados ao elenco mas a informação foi agora anunciada pela TVI, através de comunicado.

"Estou muito satisfeita por integrar o novo elenco de Morangos Com Açúcar. As temporadas anteriores fizeram parte do meu crescimento e ainda me lembro de chegar a casa da escola e ir a correr ligar a televisão para não perder um segundo! Pelo que já conheço desta nova história e da minha personagem, estou certa de que os episódios também vão prender o público do início ao fim. Mal posso esperar para que comecem", fez notar Margarida, citada pela Media Capital. Veja na galeria o vídeo com as declarações da artista.

Importa lembrar que Pedro Teixeira, Rita Pereira e os D'ZRT também já foram confirmados no elenco da nova temporada da série juvenil, que resulta de uma parceria com a Amazon Prime.

As gravações serão iniciadas já neste mês de abril e a estreia está prevista para setembro.