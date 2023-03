Marco Paulo tem estado no centro das atenções após as notícias de que tinha sido internado. Entretanto, já vieram a público vários testemunhos de que o cantor "está bem-disposto" e foi internado porque está "num processo de tratamentos que são mais fáceis de levar a cabo em meio hospitalar do que em casa".

Também Cinha Jardim decidiu partilhar no 'Dois às 10' a visita que fez ao artista, destacando: "Ele está muito melhor do que eu pensava".

"Fui lá visitá-lo e posso dizer que o estado de espírito é bom, está muito melhor, melhor do que a imprensa avança. Ele até me disse que gostaria que as pessoas dissessem a verdade", realçou Cinha Jardim.

"A verdade é que ele tem de fazer muitos exames, há ali um problema que está a ser resolvido, mas que necessita de muitas horas no hospital. E como ele não vive aqui, em Lisboa, é muito mais prático estar internado com todos os cuidados", acrescentou.

"Qualquer problema que seja relacionado com cancro, sabe-se que se tem que estar muito em cima deste 'acontecimento', a todos os níveis", explicou ainda.

De recordar que Marco Paulo foi diagnosticado com um tumor no pulmão no ano passado.

