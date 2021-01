Foi no dia 21 de janeiro que Marco Paulo completou 76 anos de vida. Uma data que foi assinalada com novidades para os fãs. O artista lançou duas novas canções, tema de destaque da conversa que teve com Tânia Ribas de Oliveira.

Marco Paulo esteve em direto no programa 'A Nossa Tarde', da RTP, onde começou por dizer que "está ótimo".

"Tenho passado os meus dias assim, em casa, o mais recolhido possível. Neste momento tenho tido mais trabalho, porque tenho aprendido letras novas", destacou, falando das novas canções, 'Jesus Salvador' (de Roberto Carlos) e 'Adeus, Adeus (versão portuguesa de 'Bella, Ciao', de Carlos Paiva).

"Tenho a honra de cantar pela primeira vez na língua portuguesa esta linda música que se tornou um hino, e uma homenagem aos médicos, enfermeiros, auxiliares, em Itália", acrescentou, referindo-se ao tema 'Adeus, Adeus'.

Novidades que foram lançadas no dia a seguir ao seu aniversário. "Espero que as minhas músicas novas façam sucesso", disse, enviando um carinho especial para todos os fãs, aos seus "afilhados" Bombeiros Sapadores de Braga e à associação Testemunhar É Ajudar.

