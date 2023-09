A história do pequeno Santiago, de seis anos, já foi destacada no 'Dois às 10', da TVI. O menino sofre de paralisia cerebral e epilepsia, estando aos cuidados da tia. A mãe do menino morreu um dia depois do parto.

Esta sexta-feira, Marco Horácio decidiu deixar um pedido de ajuda, partilhando com os seguidores a história da criança.

"Ajuda precisa-se para o Santi", escreveu ao destacar uma publicação da página de Instagram do menino, que necessita de uma cama articulada.



