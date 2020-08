Faltam três dias para a estreia de 'Boom', o concurso que traz Marco Horácio ao pequeno ecrã da TVI.

Entusiasmado com o projeto, o apresentador está em modo 'contagem decrescente' e as suas redes sociais espelham esta alegria.

São várias as publicações que mostram os estúdios e os bastidores do programa, que promete agitar os serões de domingo, quando habitualmente eram emitidas as galas do 'Big Brother'.

