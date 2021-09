Esta segunda-feira, Marco Costa voltou a fazer uso das redes sociais para lamentar as saudades que tem do cão, Sadik, adotado durante o casamento com Vanessa Martins e que ficou a viver com a empresária depois da separação.

"Só quem não tem sabe o que é não ter saudades. Saudades destes beijos do meu pequeno", escreveu na legenda de um vídeo em que aparece num momento carinhoso com o cão.

Esta não é a primeira vez que o pasteleiro usa as redes sociais para expressar a falta que sente do companheiro de quatro patas. Ainda este mês fez uma publicação que gerou burburinho.

Depois de Marco Costa ter dito ter saudades de Sadik, a empresária publicou uma imagem com as características que se assemelham a uma pessoa manipuladora, tendo frisado uma alínea que fazia referência a pessoas que se "fazem de vítimas". Na legenda escreveu "é preciso eu taggar essa pessoa ou taggam vocês?".

A publicação, que muitos internautas entenderam ser uma indireta para o pasteleiro, foi apagada minutos depois.

Vanessa Martins e Marco Costa casaram-se em novembro de 2016 e anunciaram a separação em agosto do ano passado.

Leia Também: Vanessa Martins deixa indireta a Marco Costa? Empresária apaga publicação