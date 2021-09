Esta quarta-feira, Marco Costa abriu o coração numa partilha nas redes sociais para lamentar as saudades do companheiro de quatro patas, Sadik, adotado durante o casamento com Vanessa Martins.

"A saudade é como o mar, às vezes ondas pequenas, outras vezes ondas gigantes que te engolem por inteiro. Nós, a única coisa que podemos é aprender a nadar… Saudades tuas parceiro", escreveu.

O pasteleiro e a empresária, recorde-se, anunciaram publicamente o divórcio no verão de 2020. Atualmente, Vanessa Martins vive um romance com o digital influencer Miguel Ângelo.

