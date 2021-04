Marco Costa 'regressou' à TVI este sábado, 17 de abril, ao marcar presença no programa 'Em Família', apresentado por Maria Cerqueira Gomes e Ruben Rua.

Um momento que o pasteleiro fez questão de destacar na sua página de Instagram. "'Podemos mudar de casa' muitas vezes mas que nunca nos esqueçamos de onde tudo começou! Foi bom estar em 'Família'. Obrigado Ruben Rua e Maria Cerqueira Gomes, foi um bocado bem passado", escreveu na legenda de duas imagens captadas nos estúdios.

Perante a publicação, foram muitas as reações que recebeu na caixa de comentários, com vários internautas a confessarem as saudades de verem o pasteleiro no pequeno ecrã.

"Era onde devias estra com uma rubrica... na TVI", disse uma seguidora. "Adorei ver-te. Continua esse homem incrível que és", pode ainda ler-se entre os muitos comentários.

