Marco Costa começou a manhã desta sexta-feira, 9 de setembro, com uma publicação na sua página de Instagram onde assinala o aniversário do falecido pai.

"Parabéns, pai, hoje farias 64 anos e que 64 anos carregados de histórias seriam", começou por escrever na legenda de uma fotografia onde aparece junto do falecido progenitor, António Costa.

"Tenho muitas saudades tuas! Não há um dia que passe que tu não estejas presente nos meus pensamentos! Vou ser pai!!! Faltas aqui tu para seres o avô da Maria Emília! Este ano tem me corrido bem, tenho realizado vários sonhos, quase todos os que sonhei estou a conquistá-los com muito trabalho e dedicação tal como tu me ensinaste", disse.

"Ainda assim que desse para trocar todos os sonhos por um desejo, desejava ter te aqui! Comigo! Queria que conhecesses a Carolina, ela vai dar-te a neta mais linda do mundo! Queria que estivesses do meu lado, as vezes é difícil ser o homem da família, tem dias que o mar está bravo e sinto-me fraco para remar o barco em frente, (não mostro a ninguém, tu sabes que eu sou 'rijo') mas fazes me falta nem que fosse para me segurar no braço e dizer 'bora, meu puto, tu consegues'", acrescentou.

"Eu sei que estas aí, sinto-te nos meus momentos de tristeza, também os tenho e só tu sabes! Tenho muitas coisas novas que ias adorar, mas faz-me falta o mais importante, a ti! Desculpa o desabafo, mas queria que soubesses o quanto me fazes falta! E num momento de loucura, tento acreditar que num mundo de Internet onde quer que estejas, espero que tenhas Instagram! Que olhes por mim, me guies no caminho certo que eu cá em baixo, uns dias fraco, outros dias forte, prometo olhar pelos nossos", continuou.

"Amo-te, meu pai! Muitos parabéns! P.S Agora vais ter uma neta, mas prometo que se tiver um filho vai ter o teu nome e eu vou querer lhe ensinar tudo o que me ensinaste a mim", rematou.

