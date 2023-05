Marco Costa está empenhado em recuperar a forma física que tinha anteriormente e conta com uma ajuda especial.

A namorada do famoso pasteleiro, Carolina Pinto, está de dieta desde que em janeiro deste ano foi mãe pela primeira vez, incentivando a que o companheiro faça o mesmo.

"Com a boleia da minha patroa, Carolina Pinto. Aos poucos estamos a ir ao lugar", declarou Marco Costa ao mostrar uma fotografia em tronco nu com os resultados alcançados com a dieta e o regresso aos treinos.

Ora veja:



© Reprodução Instagram/ Marco Costa

Leia Também: Marco Costa dedica carinhosa mensagem à noiva. "Amo-te, minha super mãe"