Marco Costa emocionou-se na casa do 'Big Brother Famosos' na manhã desta sexta-feira, dia 4, ao ser desafiado a refletir sobre o seu propósito de vida.

O famoso pasteleiro referiu que é a família e a felicidade dos seus que o move, sem esquecer aquele que é o seu maior sonho: ser pai. E foi precisamente ao falar sobre a paternidade que Marco ficou lavado em lágrimas.

"O meu sonho é ser pai... Não fui eu que me quis divorciar e eu amei uma pessoa, e por mim tinha continuado com uma pessoa que não consegue realizar o meu sonho. E está tudo ok", assegura, sem conseguir conter as lágrimas que lhe corriam pelo rosto e lembrando a separação de Vanessa Martins.

"Tu não podes impor a responsabilidade na tua parceira de realizar o teu sonho. Por duas razões, primeiro ela pode não conseguir e segundo, que é a mais importante, ela pode não querer. Se tu a amas, amas a ela e não como fábrica de fazer um bebé", diz, deixando claro que o facto de Vanessa sofrer de endometriose e ter dificuldades em engravidar nunca foi para si motivo para a separação.

"Não tenho nada contra a Vanessa, quero é que ela seja feliz. Nunca percebi bem o porquê de ela me ter pedido o divórcio, quero acreditar que foi por altruísmo de: é o teu sonho, eu não consigo, vai. Era o que eu acreditava até há uns tempos, mas não interessa... isso é outra coisa", refere ainda, dando a entender que poderá ter mudado de ideias quanto ao motivo da separação.

Recorde-se que Marco Costa e Vanessa Martins comunicaram o divórcio em agosto de 2020. A digital influencer já encontrou um novo amor e vive feliz ao lado de Miguel Ângelo, tal como Marco Costa. O pasteleiro tem agora uma família com Carolina Pinto, a sua cara-metade.

Reveja aqui o emotivo discurso de Marco Costa.

