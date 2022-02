Marco Costa deu que falar no fim de semana, depois de ter respondido a um comentário no qual se mostrava bastante à vontade com o facto da atual namorada, Carolina Pinto, ter um filho, fruto de um anterior relacionamento.

Nas redes sociais partilhou fotografias com o pequeno Vicente. "Serás sempre a minha melhor 'mochila'. E a tua mãe foi só o melhor que me aconteceu nos últimos tempos! Amo-vos como um todo e em troca recebo amor a dobrar", notou, referindo-se a um comentário de um seguidor no qual este referiu que o pasteleiro não deveria ter arranjado uma namorada assim "com uma mochila".

